La discussione sulla richiesta della procura di Milano di visionare le chat dell’ex direttore generale del Mef è stata rinviata ancora una volta al Senato. La maggioranza ha deciso di posticipare l’esame della questione alla prossima settimana, mantenendo una posizione di attesa. La decisione è stata presa senza ulteriori approfondimenti durante l’attuale riunione della Giunta per le immunità.

La maggioranza prende ancora tempo sulle chat dei parlamentari riguardanti la scalata di Mps su Mediobanca. La linea non cambia. La maggioranza preferisce prendere ancora tempo e rinviare alla prossima settimana la discussione della Giunta per le immunità del Senato sul procedimento legato alla richiesta della procura di Milano di visionare le chat dell’ex direttore generale del Mef, Marcello Sala. Il caso è quello della scalata di Mps a Mediobanca: i pm hanno chiesto al Parlamento di autorizzare la visione delle chat di Sala in quanto, secondo quel che riporta lo stesso ex dirigente ministeriale (non indagato), nelle conversazioni sarebbero citati anche nove parlamentari, tra cui i ministri Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Mps, la maggioranza prende ancora tempo sulle chat: nuovo rinvio al Senato

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