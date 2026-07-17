Sulla montagna che consacrò Merckx al Tour Pogacar regala quasi 8 minuti | mossa da astuto campione

Durante la tappa di montagna, Pogacar è arrivato con quasi otto minuti di ritardo rispetto ai primi, lasciando la maglia gialla nel gruppo dei favoriti. La sua strategia ha comportato un notevole distacco, evidenziando un cambio di ritmo rispetto alle precedenti tappe. La corsa si è conclusa con il corridore sloveno che ha mantenuto il suo posto tra i migliori, ma senza riuscire a recuperare il tempo perso.

Tadej Pogacar ha lasciato spazio per la prima volta in questo Tour de France: la maglia gialla ha tagliato il traguardo con il gruppo dei migliori con un enorme ritardo sui primi. E anche sul Ballon d'Alsace, dove esplose la stella di Merckx, è rimasto nelle retrovie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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