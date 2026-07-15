Durante il Tour del 1972, il quarto successo consecutivo di Eddy Merckx, il ciclista fu accolto con fischi e ostilità dai tifosi francesi. La reazione del corridore fu di ignorare i sentimenti e continuare la gara senza lasciarsi influenzare. In passato, Merckx era stato coinvolto in episodi di ostilità simili, tra cui il lancio di sassi e pugni, durante le tappe in Francia.

È al Tour del 1972, il quarto che vince consecutivamente, che il rapporto tra Eddy Merckx e la Francia cambia. In gara il grande fiammingo ignora qualsiasi sentimentalismo. Al giornalista Joel Godaert, che osa chiedergli di questo bisogno apparentemente compulsivo di impilare successi uno sull’altro, Eddy risponde con un mezzo sorriso. "I regali si fanno a Natale, non nelle gare di ciclismo". Vincendo quel quarto Tour, Merckx completerà la seconda doppietta Giro-Tour, affiancando Fausto Coppi, una leggenda. Arriva un punto, quando non fai che vincere, che smetti di misurarti con i tuoi contemporanei e l’unico vero confronto che hai è con la storia del tuo sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I fischi a Pogacar al Tour? Una storia già vista con Merckx (che prese anche sassi e pugni)

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