Ci sono anche loro, i velisti di fiume, quelli che hanno le barche ormeggiate nel Foglia e che da quattro anni a questa parte hanno una loro regata denominata " Gran Reever " che si svolge la seconda domenica di luglio, dopo la festa del porto. Il temporale di sabato notte aveva messo in dubbio la gara, invece il giorno dopo le condizioni erano perfette. Quest’anno la vittoria è andata a Luigi Bartolini e Gianni Leonardi che a bordo di " Luema 62 " hanno sbaragliato la concorrenza tagliando il traguardo in meno di un’ora, sfruttando il vento di scirocco che reso la regata molto veloce. Secondo classificato Giuseppe Broccoli a bordo di "Peter Pan" mentre il podio è stato completato da "Brisa Nova 713" dello skipper Vittorio Brigidi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Successo della "Gran reever» dopo la tradizionale festa cittadina. Velisti del fiume arrivano in "porto». A Leonardi e Bartolini la regata

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