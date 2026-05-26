Più di 200 imbarcazioni sono state coinvolte nella Tre Golfi Sailing Week, regata che si svolge tra Napoli e Sorrento. Velisti di fama mondiale e imprenditori hanno partecipato con yacht di lusso, creando un evento di grande rilievo nel Mediterraneo. La competizione ha visto la presenza di imbarcazioni di alta gamma e armatori noti nel settore nautico. La regata si è conclusa con regole di gara regolari e senza incidenti.

Ed è dal 5 maggio che, nelle acque tra Napoli e Sorrento, si sta svolgendo (fino al 28 maggio) la Tre Golfi Sailing Week. Il Mediterraneo torna così a essere protagonista e meravigliosa scenografia per un rendez-vous velico che, per questa sua 71ª edizione, conta 211 imbarcazioni, stabilendo un record storico per l'evento. Official Timepiece è Rolex, che, con Loro Piana, è anche Main Sponsor. Come dire, bellezza che si somma a bellezza. Si bordeggia con scorci che spaziano da Capo Posillipo a Capri, da Sorrento a Li Galli, con il Vesuvio sempre a fare da sfondo. Un appuntamento sportivo importante per chi si intende di vela e per tutti gli altri l'attrattiva principale è l'alta densità di personaggi da individuare, tra velisti storici, armatori illustri e vip che gravitano intorno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Velisti leggendari, grandi imprenditori e yacht da sogno: la Tre Golfi Sailing Week è la regata più elegante del Mediterraneo

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