La Festa del porto a Pesaro si è conclusa con un evento finale molto partecipato, caratterizzato da numerose iniziative legate alla tradizione e alla cultura marinara. La settimana di celebrazioni ha visto l’afflusso di un ampio pubblico, coinvolgendo cittadini e visitatori in diverse attività programmate nel rispetto delle tradizioni locali. La manifestazione ha evidenziato il legame tra la comunità e il mare, con momenti che hanno unito fede e istituzioni.

Pesaro, 6 luglio 2026 – Una chiusura della festa del Porto intensa, piena di appuntamenti e soprattutto partecipata, con tanta gente che è intervenuta alla varie iniziative programmate nel corso della settimana nel segno della tradizione e della cultura marinara della città. Nel corso della messa solenne, nella chiesa parrocchiale, l’arcivescovo Sandro Salvucci ha detto nell’omelia: “Affidiamo questa festa alla Vergine Maria, venerata nel quartiere del porto con il titolo di Madonna della Scala, presenza materna che accompagna il cammino della nostra gente. Chiediamo di renderci attenti alle relazioni da restaurare e ai rapporti da costruire; di insegnarci a riconoscere il volto dell’altro, soprattutto quando è segnato dalla povertà, dalla malattia o dalla solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mare unisce fede e istituzioni: gran finale alla Festa del porto a Pesaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa patronale: musica, fede, tradizione, cultura per Sant’Irene. Gran finale con Alex BrittiLa festa patronale dedicata a Sant’Irene si svolge annualmente nel comune di Erchie, attirando ogni volta migliaia di persone da diverse zone.

Leggi anche: Il welfare che unisce: a Palazzo Bocchini i risultati del Progetto P.I.P.P.I. tra istituzioni e festa per le famiglie

Argomenti più discussi: Il mare unisce fede e istituzioni: gran finale alla Festa del porto a Pesaro; Fiumicino rinnova il suo legame con il mare: torna la Carthago Dilecta Est, la storica regata tra Italia e Tunisia; I numeri della Festa della Bruna; Isola delle Femmine celebra Maria SS. delle Grazie: una festa di fede, tradizione e comunità.

Il mare unisce fede e istituzioni: gran finale alla Festa del porto a PesaroPesaro, 6 luglio 2026 – Una chiusura della festa del Porto intensa, piena di appuntamenti e soprattutto partecipata, con tanta gente che è intervenuta alla varie iniziative programmate nel corso della ... ilrestodelcarlino.it