Striscia la Notizia ex inviato fa delle critiche durissime a Antonio Ricci parole dirette Non sono un yes man

Da donnapop.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex inviato di Striscia la Notizia ha rivolto dure critiche a Antonio Ricci, dichiarando di non essere un “yes man”. La trasmissione, alle prese con ascolti in diminuzione e un futuro incerto, si trova nuovamente sotto i riflettori per tensioni interne. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un momento di discussioni aperte sul ruolo e sulle scelte editoriali del programma. La polemica si inserisce in un quadro di difficoltà che coinvolge diversi aspetti della produzione.

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Tra ascolti in calo e un futuro sempre più incerto, Striscia la Notizia finisce nuovamente al centro delle polemiche. Un ex inviato della trasmissione ha parlato senza filtri del rapporto con Antonio Ricci. Leggi anche: Striscia La Notizia tornerà mai in onda? Ecco la risposta di Pier Silvio Berlusconi Negli ultimi mesi il futuro di Striscia la Notizia è diventato uno degli argomenti più discussi del panorama televisivo italiano. Dopo decenni di successi e ascolti record, il celebre tg satirico di Canale 5 starebbe attraversando una fase particolarmente delicata, segnata da risultati meno brillanti e da un crescente dibattito interno al mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Striscia la Notizia Un Futuro Incerto per il Tg Satirico di Antonio Ricci

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