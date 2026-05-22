Un ex inviato di Striscia la Notizia ha rivolto dure critiche a Antonio Ricci, dichiarando di non essere un “yes man”. La trasmissione, alle prese con ascolti in diminuzione e un futuro incerto, si trova nuovamente sotto i riflettori per tensioni interne. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un momento di discussioni aperte sul ruolo e sulle scelte editoriali del programma. La polemica si inserisce in un quadro di difficoltà che coinvolge diversi aspetti della produzione.

Tra ascolti in calo e un futuro sempre più incerto, Striscia la Notizia finisce nuovamente al centro delle polemiche. Un ex inviato della trasmissione ha parlato senza filtri del rapporto con Antonio Ricci. Leggi anche: Striscia La Notizia tornerà mai in onda? Ecco la risposta di Pier Silvio Berlusconi Negli ultimi mesi il futuro di Striscia la Notizia è diventato uno degli argomenti più discussi del panorama televisivo italiano. Dopo decenni di successi e ascolti record, il celebre tg satirico di Canale 5 starebbe attraversando una fase particolarmente delicata, segnata da risultati meno brillanti e da un crescente dibattito interno al mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Striscia la Notizia, ex inviato fa delle critiche durissime a Antonio Ricci, parole dirette «Non sono un “yes man”»

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Striscia la Notizia Un Futuro Incerto per il Tg Satirico di Antonio Ricci

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