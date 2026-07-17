Street Festival a Fosdinovo Nel borgo medievale 110 artisti | un grande abbraccio creativo

Da oggi a domenica, Fosdinovo ospita il Fosdinovo Street Festival, con oltre 110 artisti coinvolti. Il borgo medievale si trasforma in un palcoscenico diffuso, con performance di musica, danza, teatro e arti visive. L’evento si svolge su tre giorni, coinvolgendo artisti provenienti da diverse aree. La manifestazione si svolge nel centro storico, creando un’atmosfera di condivisione tra pubblico e artisti. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per tre giorni, da oggi a domenica, Fosdinovo si trasforma in un grande palcoscenico diffuso. Il borgo medievale, già cornice naturale del Fosdinovo Street Festival, quest’anno diventa anche luogo di pace, accogliendo oltre 120 artisti tra musica, danza, teatro, performance e arti visive. La quinta edizione della kermesse, ormai appuntamento fisso per un pubblico sempre più numeroso, si presenta con un messaggio chiaro e universale: costruire attraverso l’arte un abbraccio fatto di culture che si incontrano e si rispettano. "Arte, Musica e Cultura non fermano le guerre, ma ispirano le persone, e le persone possono cambiare il mondo", afferma il direttore artistico Enzo Ascione, sintetizzando il cuore tematico dell’edizione 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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