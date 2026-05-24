Nel borgo toscano, un edificio del Cinquecento presenta un volto gigante dipinto sulla facciata, con una testa a forma di uovo e occhi che sembrano osservare i passanti. La street art si inserisce in un contesto storico, creando un contrasto tra le strutture medievali e le nuove opere artistiche. Le installazioni sono visibili lungo i vicoli lastricati di pietra, immersi nella macchia mediterranea.

Immaginate di percorrere un vicolo lastricato di pietra secolare, con il profumo della macchia mediterranea nell’aria e, all’improvviso, trovarsi davanti a un gigantesco volto con la testa a forma di uovo che vi fissa dagli occhi di un palazzo del Cinquecento. Non siete in una galleria d’arte di Berlino o di New York. Siete a Riparbella, un borgo medievale di poco più di 1.500 anime arroccato sulle colline della Costa degli Etruschi, in provincia di Pisa, dove la Toscana autentica e l’arte urbana internazionale hanno stretto un patto straordinario. Un museo a cielo aperto tra le colline pisane. Il centro storico di Riparbella è compatto, fatto di vicoli stretti, archi e piazze raccolte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Riparbella, il borgo toscano dove la street art dialoga con la storia medievale

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Riparbella: il borgo dei murales in Toscana

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