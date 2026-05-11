La Guardia costiera libica spara sulla Sea-Watch 5 | a bordo c' erano 90 migranti L' ong denuncia | Motovedetta regalata dall' Italia
La Guardia costiera libica ha aperto il fuoco contro la nave Sea-Watch 5, che si trovava nel Mediterraneo con a bordo 90 migranti. Secondo quanto riferito dall'ong, una motovedetta di Tripoli avrebbe sparato circa 15 colpi. La nave aveva appena concluso un'operazione di soccorso in acque internazionali nella zona Sar. L'ong ha anche dichiarato che la motovedetta sarebbe stata donata dall'Italia.
Ong ancora nel mirino della cosiddetta Guardia costiera libica. Un'imbarcazione della milizia di Tripoli ha sparato 15 colpi contro la Sea-Watch 5, che si trova nel mar Mediterraneo dopo aver terminato un'operazione di soccorso di 90 migranti in acque internazionali, nella zona Sar (Ricerca e.🔗 Leggi su Today.it
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