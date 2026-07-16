Migranti indagato il comandato della ong Sea Watch per favoreggiamento all' immigrazione

La Procura di Brindisi ha iscritto nel registro degli indagati il comandante della nave Sea Watch 5, un'olandese, per favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Secondo gli inquirenti, i trafficanti avevano salpato dalla zona di Sabratha, a ovest di Tripoli, con l’obiettivo di consegnare i migranti a circa 27,7 miglia dalla costa libica sulle imbarcazioni della ong.

La Procura di Brindisi indaga il comandante della ong Sea Watch 5, l'olandese Anne Van Damme, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Secondo gli inquirenti, i trafficanti erano salpati dalla zona di Sabratha, ad ovest di Tripoli, per consegnare i migranti a 27,7 miglia dalla costa libica sulle imbarcazioni della ong. A sollevare il coperchio del caso è stato il quotidiano Il Giornale, che ha pubblicato le immagini esclusive di quello che ha descritto come un "appuntamento" per consegnare i migranti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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