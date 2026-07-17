stop piccoli schiavi

In Uganda, nella regione di Karamoja, conosciuta come una delle aree più povere, e nella capitale Kampala, si verifica un traffico di minori diffuso. Minori vengono spostati illegalmente, spesso contro la loro volontà, e coinvolti in attività di sfruttamento. Il fenomeno è sistemico e coinvolge reti criminali che operano tra le zone rurali e la città. Sono stati segnalati casi di minori trasportati senza documenti e sottoposti a condizioni di sfruttamento.

Africa Dalla Karamoja, la regione più disperatamente povera dell’Uganda, alla capitale Kampala, il traffico di minori è un fenomeno sistemico, alimentato spesso dalle stesse famiglie Africa Dalla Karamoja, la regione più disperatamente povera dell’Uganda, alla capitale Kampala, il traffico di minori è un fenomeno sistemico, alimentato spesso dalle stesse famiglie Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Lopeei, piccola area rurale della contea di Bokora nel distretto di Napak, si trova nel cuore della Karamoja, la regione con i tassi di povertà più alti di tutto l’Uganda. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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The Ancient Secret to Never Losing Control (From a Roman Slave)

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