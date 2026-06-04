Come cambieranno i programmi per gli studenti senza il consenso dei genitori?. Quali attività specifiche dovranno svolgere gli alunni esclusi dalle lezioni?. Perché le scuole materne ed elementari sono state escluse dai percorsi?. Chi gestirà l'organizzazione delle lezioni sostitutive all'interno delle classi?.? In Breve Divieto assoluto di attività per scuole materne ed elementari.. Studenti senza consenso seguiranno attività alternative durante le ore dedicate.. Nuovi protocolli scolastici per la raccolta delle autorizzazioni dei genitori.. Spostamento del potere decisionale dalle istituzioni educative ai nuclei familiari.. Il Senato approva la legge sull’educazione sessuale e affettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole: l’educazione sessuale serve l’ok dei genitori e stop ai piccoli

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Leducazione sessuale e affettiva non è un optional

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