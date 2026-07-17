A partire da agosto, gli stipendi degli insegnanti subiranno aumenti e arretrati. Le tabelle ufficiali, basate sull’anzianità e il grado di scuola, sono state confermate. Dopo la firma del nuovo Contratto collettivo nazionale avvenuta il 1° luglio, le modifiche saranno applicate tramite il sistema NoiPA. Gli adeguamenti salariali e gli arretrati maturati saranno visibili nel cedolino di questo mese.

È tutto pronto per l'applicazione del nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Dopo la firma definitiva avvenuta il 1° luglio 2026 presso l'Aran, NoiPA ha confermato che gli adeguamenti degli stipendi saranno inseriti nel cedolino di agosto, insieme al pagamento degli arretrati maturati. Il rinnovo contrattuale interessa circa 1,2 milioni di lavoratori, tra docenti, personale Ata, ricercatori, tecnologi, personale universitario e dipendenti delle istituzioni Afam. Aumenti e arretrati variano in base all'anzianità di servizio e all'ordine e grado della scuola in cui si presta servizio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Stipendi insegnanti, aumenti e arretrati da agosto: tabelle ufficiali in base ad anzianità servizio e grado della scuola

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Aumenti e arretrati docenti e ATA, ok del governo: quando arriveranno

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