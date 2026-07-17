In Italia, l’attrice riceve ancora proposte di ruoli basati sull’aspetto fisico, mentre negli Stati Uniti viene valutata principalmente per il suo talento. Rispetto alle critiche online, l’attrice afferma che gli hater spesso criticano perché non hanno la libertà di esprimersi come vorrebbero. In risposta agli insulti, ha pubblicato foto in bikini più audaci. La presenza di commenti negativi sui social media rappresenta una delle caratteristiche della comunicazione digitale contemporanea.

C’è poi l’odio social, altra cifra della contemporaneità. «Nove volte su dieci gli hater ti criticano perché non hanno la tua libertà. Non hanno la libertà di fare quello che vogliono. Penso anche all’omofobia quando, per esempio, Claudio Insegno ha sposato il suo compagno. Il segreto è fregarsene di quello che pensano gli altri. Finché non mi paghi le bollette, fatti gli affari tuoi. E ci vorrebbe maggiore educazione da parte degli adulti. Il bambino che ha chiamato cicciona la figlia di quattro anni di una mia amica l’avrà sentito a casa». Tra gli incontri americani, compreso quello con Leonardo DiCaprio a una proiezione, e i suoi nuovi impegni, come passerà l’estate? «Viaggiando da sola, donna, over 40, con il mio cane, Berta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Stella Pecollo: «In Italia mi propongono ancora ruoli da “cicciona”. In America, invece, guardano il talento. Agli hater rispondo mettendo un bikini ancora più piccolo»

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