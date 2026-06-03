Durante il Power Hits Estate 2026 a Roma, Emma Marrone è stata bersaglio di commenti negativi sui social, con alcuni utenti che le hanno consigliato di mettersi a dieta. La cantante ha risposto con un post, senza entrare nel dettaglio delle parole degli hater. La polemica si è concentrata sui commenti riguardanti il suo aspetto fisico, mentre lei ha preferito non approfondire ulteriormente.

Milano, 3 giugno 2026 – In occasione del Power Hits Estate 2026 di Roma, Emma Marrone è tornata al centro dell'attenzione non solo per la sua performance sul palco, ma anche per alcune critiche ricevute sui social. Dopo l'evento, infatti, sono comparsi diversi commenti sul suo aspetto fisico e sul look scelto per la serata, un semplice abito nero. Di fronte ai giudizi gratuiti, la cantante salentina ha deciso di replicare e le sue parole, in poco tempo, sono diventate virali accendendo il dibattito sui social. Il botta e risposta che ha acceso il dibattito. Tutto è partito da un commento pubblicato su X, dove un'utente ha invitato Emma Marrone a "mettersi a dieta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Emma Marrone.

© Quotidiano.net - Emma Marrone ancora al centro delle polemiche: "Mettiti a dieta". La sua replica agli hater

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Emma - L'Amore Non Mi Basta (Testo / Lyrics)

Notizie e thread social correlati

Emma Marrone (ancora una volta) vittima di bodyshaming: “Mettiti a dieta”. La replicaUn video di Emma Marrone è diventato virale sui social, portando a commenti offensivi sul suo aspetto fisico.

“Mettiti a dieta”, Emma Marrone si infuria e replicaEmma Marrone ha risposto di recente alle critiche ricevute sui social network riguardo al suo aspetto fisico.

Temi più discussi: Mettiti a dieta, Emma Marrone risponde: Smettetela di criticare. E anche Tiziano Ferro travolto dal bodyshaming; Emma spiazza i fan con un messaggio (speciale) di compleanno. Ma la polemica su Ultimo non si placa; Mettiti a dieta ed Emma Marrone sbotta: Basta con l'ossessione per il mio corpo. Il botta e risposta da incorniciare; Il vostro amore non è mai scontato, il messaggio di Emma nel giorno del suo compleanno.

#EmmaMarrone risponde agli insulti sul corpo dopo un video virale dal Power Hits Estate 2026 a Roma. La cantante ha replicato sui social a chi le chiedeva di mettersi a dieta, denunciando ancora una volta il bodyshaming online. x.com

Emma Marrone ancora al centro delle polemiche: Mettiti a dieta. La sua replica agli haterEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Emma Marrone attaccata per il suo aspetto fisico al Power Hit Estate, la cantante replica: Basta giudizi sul corpo delle donneNon una stonatura, non una nota sbagliata, ma ancora una volta il suo corpo. Emma Marrone è finita al centro di una nuova polemica social dopo aver condiviso alcune immagini della ... ilmattino.it