La squadra di calcio ha conquistato il suo 21esimo scudetto domenica sera, grazie a una vittoria contro il Parma. La stagione è ancora in corso e si attendono ulteriori impegni, tra cui la partecipazione alla Coppa Italia. Tra le possibili novità, si discute anche di un’eventuale terza stella da aggiungere al simbolo della maglia. La squadra si prepara ora ad affrontare le prossime sfide ufficiali.

E’ settimana di festa in casa nerazzurra, con la squadra di Chivu che ha agguantato il 21esimo Scudetto domenica sera con la vittoria sul Parma. Un trionfo culminato con tre giornate d’anticipo, che certifica un campionato giocato su livelli massimi: 82 punti conquistati grazie a 26 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. A colpire sono soprattutto i gol segnati, ben 82, mentre sono 31 le reti incassate. La seconda stella era già arrivata con lo Scudetto 23-24, ma quest’anno potrebbe già essere il momento della terza. Il motivo della terza stella. La stagione dell’Inter non è certamente terminata: oltre alle ultime tre giornate di campionato, c’è un impegno fondamentale per i nerazzurri.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, stagione ancora da vivere: Coppa Italia e ipotesi terza stella

Inter Comeback In The Coppa Italia Semi Finals

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