Stefano Travaglia si ferma ai quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad, lasciando il torneo in due set contro Adolfo Daniel Vallejo. L’italiano, che aveva raggiunto questa fase, ha subito la sconfitta sul terreno in terra battuta. La partita si è conclusa con una vittoria del giocatore paraguaiano, che ha prevalso in due set. Travaglia non è riuscito a proseguire la corsa nel torneo svedese.

Si interrompe ai quarti di finale l’ottimo cammino di Stefano Travaglia all’ ATP 250 di Bastad 2026, con una sconfitta in due set contro l’ostico paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. 7-6 6-2 il punteggio in favore del numero 71 al mondo, che si è imposto sull’azzurro dopo un’ora e 45 minuti di gioco ottenendo il pass per la semifinale sulla terra rossa svedese in attesa di scoprire se dovrà vedersela con l’italiano Luciano Darderi o il portoghese Nuno Borges. Inizio di partita molto equilibrato, in cui Travaglia si procura una palla break nel terzo game ma si procede ‘on serve’ di fatto fino al 4-3 in favore di Vallejo, che strappa il servizio all’azzurro alla prima occasione utile ma subisce il contro-break ritrovandosi poi sul 5-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefano Travaglia lotta per un set ma cede a Vallejo e si ferma ai quarti sulla terra di Bastad

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