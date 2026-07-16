pellegrino lotta ma cede alla distanza con rublev il russo approda ai quarti di bastad

Notizia in breve

Andrey Rublev, testa di serie numero uno, ha battuto Andrea Pellegrino negli ottavi del torneo di Bastad con il punteggio di 7-6(3), 6-7(7), 6-3, in due ore e trentasei minuti. Pellegrino ha lottato, ma alla fine ha ceduto alla distanza contro il russo, che si è qualificato per i quarti di finale.