Pellegrino lotta ma cede alla distanza con Rublev Il russo approda ai quarti di Bastad
Andrey Rublev, testa di serie numero uno, ha battuto Andrea Pellegrino negli ottavi del torneo di Bastad con il punteggio di 7-6(3), 6-7(7), 6-3, in due ore e trentasei minuti. Pellegrino ha lottato, ma alla fine ha ceduto alla distanza contro il russo, che si è qualificato per i quarti di finale.
Nel match degli ottavi di finale del torneo di Bastad Andrey Rublev, testa di serie numero uno, doma il generoso Andrea Pellegrino 7-6(3) 6-7(7) 6-3 in due ore e trentasei minuti. Nei quarti di finale il russo sfiderà il vincente del match tra l’olandese Jesper de Jong e l’argentino Sebastian Baez. Il russo difende il servizio di apertura con il servizio vincente. Pellegrino replica d’autorità per l’1-1 e, alla quinta occasione, timbra il 2-2. La testa di serie numero uno, dopo aver rimontato da 0-30, sigla il 3-2 con il diritto vincente. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta, il pugliese annulla palla break nell’ottavo game, fino allo sbocco inevitabile del 6-6. 🔗 Leggi su Oasport.it
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