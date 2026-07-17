Stangata su Polymarket anche la Francia blocca la piattaforma di scommesse

La Francia ha bloccato la piattaforma di scommesse Polymarket su ordine dell’Autorità Nazionale per i Giochi (ANJ). L’ente che regola il settore ha disposto il blocco dei servizi, senza specificare i motivi, ma evidenziando le restrizioni sul funzionamento della piattaforma nel paese. La decisione segue altre azioni di regolamentazione e blocco di servizi di scommesse online in Francia.

In Francia l’Autorità Nazionale per i Giochi (ANJ), l’ente che regola il gioco d’azzardo e le scommesse oltralpe, ha ordinato ai fornitori di servizi internet di bloccare completamente l’accesso a Polymarket, la celebre piattaforma statunitense di mercati predittivi che permette agli utenti di scommettere praticamente su qualsiasi scenario, dall’esito delle elezioni politiche all’ andamento delle guerre in corso. Come riporta Reuters, il sito non sarà più visitabile dal territorio francese a causa dei gravissimi rischi di dipendenza, della mancanza di un sistema di identificazione degli utenti a norma e di pesanti sospetti di frode. July 17, 2026 La stazione meteo manomessa e il nodo dell’insider trading. 🔗 Leggi su Open.online

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