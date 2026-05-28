L’ingegnere italiano di Google arrestato per le scommesse su Polymarket la furbata per vincere 1,2 milioni grazie a Trump e il Papa

Un ingegnere italiano di Google è stato arrestato per aver scommesso su Polymarket, una piattaforma di scommesse sul futuro. Secondo le accuse, avrebbe piazzato puntate con la certezza di vincere circa 1,2 milioni di dollari grazie alla sua conoscenza di risposte anticipate su temi riguardanti Trump e il Papa. La sua strategia prevedeva l’utilizzo di informazioni privilegiate per ottenere vantaggi nelle scommesse.

Vincere era praticamente una certezza per lui, perché la risposta a certi quesiti su Polymarket lui poteva conoscerli ben prima di tutti. Michele Spagnuolo, 36 anni, nato a Novara e residente in Svizzera, è un ingegnere di Google con dodici anni in azienda alle spalle e dal novembre 2021 il ruolo di Staff Information Security engineer. Secondo il racconto dettagliato di Una Hajdari su Euronews, il 36enne è stato arrestato, dopo che la Procura federale del Distretto Sud di New York, guidata dal procuratore Jay Clayton, lo ha accusato di insider trading. Spagnuolo avrebbe usato dati riservati dell’azienda per cui lavora per incassare 1,2 milioni di dollari (circa 1,1 milioni di euro) su Polymarket, scommettendo con lo pseudonimo AlphaRaccoon. 🔗 Leggi su Open.online

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L'ingegnere italiano di Google, Michele Spagnuolo, è stato arrestato a New York, con l'accusa di aver sfruttato la sua posizione lavorativa per fare insider trading su #Polymarket, accumulando un profitto di 1,2 milioni di dollari. L'ingegnere ha utilizzato l'access x.com

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