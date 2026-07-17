La Francia ha bloccato l’accesso alla piattaforma di scommesse Polymarket

Da ilpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì, l'Autorità Nazionale per i Giochi ha ordinato ai fornitori di servizi internet di bloccare l'accesso a Polymarket, piattaforma statunitense di mercato predittivo. La decisione riguarda tutti gli utenti sul territorio francese e si basa su normative locali che regolano le scommesse e il gioco d'azzardo. La piattaforma permette di fare scommesse su vari eventi, senza licenza ufficiale nel paese. Nessun dettaglio sulle modalità di attuazione del blocco è stato comunicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì in Francia l’ente che regola il gioco d’azzardo e le scommesse (ANJ) ha ordinato ai fornitori di servizi internet di bloccare l’accesso al sito Polymarket, una piattaforma statunitense di mercato predittivo su cui è possibile fare scommesse di ogni genere. La sua crescente popolarità negli ultimi anni ha fatto sorgere diverse preoccupazioni sulla possibilità che crei dipendenza e che venga usata in modo illegale: per questo è già vietata in più di 30 paesi tra cui l’Italia e la Spagna, oltre che in molti stati americani. In Francia i mercati predittivi come Polymarket sono considerati come siti di gioco d’azzardo illegali, che siccome non sono regolati pongono rischi più elevati di dipendenza negli utenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

la francia ha bloccato l8217accesso alla piattaforma di scommesse polymarket
© Ilpost.it - La Francia ha bloccato l’accesso alla piattaforma di scommesse Polymarket
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Spain joins growing list of countries shutting out Polymarket and Kalshi

Video Spain joins growing list of countries shutting out Polymarket and Kalshi

Notizie e thread social correlati

Anche la Spagna ha bloccato PolymarketLa Spagna ha bloccato Polymarket, aggiungendosi ad altri paesi che hanno adottato la stessa misura.

Il caso di Polymarket in lista nera, perché l’Agenzia delle Dogane lo ha “bloccato” in Italia. I milioni per la Lazio, il rivale Kalshi e le accuseL'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha nuovamente bloccato l'accesso a Polymarket in Italia, rendendo la piattaforma inaccessibile senza l'uso di...

Argomenti più discussi: Hormuz di nuovo bloccato, la Francia in semifinale ai Mondiali; Chi batte questa Francia?; Mondiali 2026: Francia batte il Marocco, gol di Mbappé-Dembélé; Non si gioca solo in campo. Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra si sfidano anche sui social durante il Mondiale. La Francia domina per crescita e coinvolgimento: +2,7 milioni di follower su TikTok, 81,7 milioni di interazioni su Instagram e 885 milioni di vis.

la francia ha bloccatoLa Francia ha bloccato l’accesso alla piattaforma di scommesse PolymarketVenerdì in Francia l’ente che regola il gioco d’azzardo e le scommesse (ANJ) ha ordinato ai fornitori di servizi internet di bloccare l’accesso al sito Polymarket, una piattaforma statunitense di merc ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web