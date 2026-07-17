Venerdì, l'Autorità Nazionale per i Giochi ha ordinato ai fornitori di servizi internet di bloccare l'accesso a Polymarket, piattaforma statunitense di mercato predittivo. La decisione riguarda tutti gli utenti sul territorio francese e si basa su normative locali che regolano le scommesse e il gioco d'azzardo. La piattaforma permette di fare scommesse su vari eventi, senza licenza ufficiale nel paese. Nessun dettaglio sulle modalità di attuazione del blocco è stato comunicato.

Venerdì in Francia l’ente che regola il gioco d’azzardo e le scommesse (ANJ) ha ordinato ai fornitori di servizi internet di bloccare l’accesso al sito Polymarket, una piattaforma statunitense di mercato predittivo su cui è possibile fare scommesse di ogni genere. La sua crescente popolarità negli ultimi anni ha fatto sorgere diverse preoccupazioni sulla possibilità che crei dipendenza e che venga usata in modo illegale: per questo è già vietata in più di 30 paesi tra cui l’Italia e la Spagna, oltre che in molti stati americani. In Francia i mercati predittivi come Polymarket sono considerati come siti di gioco d’azzardo illegali, che siccome non sono regolati pongono rischi più elevati di dipendenza negli utenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Francia ha bloccato l’accesso alla piattaforma di scommesse Polymarket

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Spain joins growing list of countries shutting out Polymarket and Kalshi

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