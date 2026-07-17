sprint fortitudo un mese per volare in alto

Un mese per tracciare la rotta e gettare le basi della nuova Effe. A trenta giorni dal loro insediamento, il presidente Rossano Guerri e il vicepresidente Matteo Gentilini scoprono le carte sul nuovo ciclo biancoblù, in vista della prossima annata di A2 e della presentazione della squadra, fissata il 26 agosto al PalaDozza (dove, per settembre, si lavora a un evento per i 70 anni del Madison). All’Amatì Design Hotel di Zola Predosa, Guerri traccia una linea netta: "Ci fa piacere constatare che il nostro lavoro è molto apprezzato. La totale trasparenza sarà il nostro modus operandi. Abbiamo completato staff tecnico, organizzazione interna, la squadra e l’area marketing". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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