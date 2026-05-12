Una scelta per volare alto | alta formazione post diploma a Tricase

Una nuova opportunità si apre per i giovani diplomati in Puglia con l’attivazione di un percorso di alta formazione tecnica post diploma a Tricase. L’obiettivo è sviluppare competenze specialistiche che possano favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Il progetto prevede l’offerta di corsi di formazione mirati, con l’intento di creare nuove possibilità occupazionali e rafforzare le competenze professionali dei partecipanti.

Costruire competenze specialistiche e creare nuove opportunità occupazionali per i giovani diplomati: è questa la sfida della nuova alta formazione tecnica post diploma in Puglia. Attraverso percorsi biennali e triennali completamente finanziati, ragazze e ragazzi possono prepararsi a entrare nei.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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