Il messaggio di tre grandi ex capitani Aquile tornerete a volare in alto Con l’entusiasmo dei tifosi

Tre ex capitani dello Spezia, Emmanuel Gyasi, Sergio Borgo e Stefano Sottili, hanno rivolto un messaggio di incoraggiamento ai tifosi del club. Hanno invitato la tifoseria a mantenere alta la speranza e a sostenere la squadra, ricordando l’attaccamento e la passione condivisi. I tre hanno sottolineato il ruolo fondamentale dei supporters nel percorso di risalita e di rinascita del team, invitando tutti a guardare oltre le difficoltà e a credere nel futuro.

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