Il messaggio di tre grandi ex capitani Aquile tornerete a volare in alto Con l’entusiasmo dei tifosi

Da sport.quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre ex capitani dello Spezia, Emmanuel Gyasi, Sergio Borgo e Stefano Sottili, hanno rivolto un messaggio di incoraggiamento ai tifosi del club. Hanno invitato la tifoseria a mantenere alta la speranza e a sostenere la squadra, ricordando l’attaccamento e la passione condivisi. I tre hanno sottolineato il ruolo fondamentale dei supporters nel percorso di risalita e di rinascita del team, invitando tutti a guardare oltre le difficoltà e a credere nel futuro.

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"Spezia rialza la testa, con l’aiuto della tua gente tornerai grande". Tre grandi ex capitani dello Spezia, Emmanuel Gyasi, Sergio Borgo e Stefano Sottili, lanciano, un messaggio di affetto e vicinanza a tutto il popolo bianco, invitandolo a guardare avanti con fiducia. "Gli spezzini non mollano mai, le Aquile torneranno a volare animate dall’entusiasmo di sempre". Emmanuel Gyasi, 185 presenze con la maglia dello Spezia, protagonista di pagine indimenticabili di storia aquilotta, tra le quali la promozione in Serie A (indimenticabile il suo gol a Frosinone ai playoff) e le due salvezze in Serie A (leggendari i suoi gol a San Siro con il Milan e a Udine) parla con il cuore: "Mi dispiace tantissimo per la meravigliosa gente di Spezia e per tutti i tifosi che meritano davvero tutto il bene possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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