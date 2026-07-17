Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina all’ospedale di Savona dopo essere stato folgorato mentre calciava un punch ball in Liguria. Il giovane, in vacanza con un amico e la famiglia di quest’ultimo, è stato soccorso sul posto dai medici che hanno tentato di rianimarlo per tre ore. Nonostante i tentativi, il ragazzo è deceduto a causa delle ferite riportate.

Il giovane si trovava in vacanza in Liguria con un amico e la famiglia di quest’ultimo. Sul posto i medici hanno provato a rianimare il ragazzo per tre ore, nonostante lo sforzo è deceduto questa mattina all’ospedale di Savona. In corso le indagini della polizia locale Un Luna Park storico di Spotorno, comune di 3.313 anime, è diventato teatro di una tragedia nella serata di ieri:un ragazzo di 15 anni è morto questa mattinadopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un punch ball al Luna Park nella provincia di Savona. Secondo una prima ricostruzione probabilmente il ragazzo ha subito unascossa elettrica. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno tentato le manovre di rianimazione per circa tre ore, ma le condizioni del giovane sono apparse da subito molto critiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spotorno, 15enne muore folgorato dopo aver calciato un punch ball

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SPOTORNO, tragedia al LUNA PARK: 15enne MUORE FOLGORATO mentre gioca al Tira pugni

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