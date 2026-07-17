15enne muore folgorato dal punchingball del Luna Park di Spotorno

Un ragazzo di 15 anni, proveniente da Saronno, è deceduto questa mattina all’ospedale San Paolo di Savona. Ieri sera, intorno alle 23, è rimasto folgorato mentre si trovava su una giostra nel Luna Park di Spotorno. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto questa mattina. La polizia ha avviato indagini per verificare le cause dell’episodio.

Un ragazzo di 15 anni, di Saronno, è morto questa mattina all’ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera, intorno alle 23, era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. La tragedia, scrive l’AdnKronos, sarebbe avvenuta mentre giocava con un punchingball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. L’emergenza. Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi: sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Bianca di Spotorno che, dopo un tentativo di rianimazione per circa tre ore, senza che il 15enne si riprendesse, lo ha accompagnato in ospedale, dove è morto questa mattina. La polizia locale ha sequestrato l’impianto. Il sindaco Mattia Fiorini ha chiuso il Luna Park con un’ordinanza. 🔗 Leggi su Open.online

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