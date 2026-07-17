Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato mentre si trovava in un’attrazione di un luna park a Spotorno. La Procura di Savona ha disposto il sequestro dell’intera area del parco, mentre il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura fino a completamento dei controlli sugli impianti elettrici. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’incidente o sulle cause della scarica elettrica.

Tragedia a Spotorno, dove un ragazzo di 15 anni è morto folgorato mentre giocava in una attrazione. La Procura di Savona ha disposto il sequestro di tutta l’area del Luna Park mentre il sindaco Mattia Fiorini ha emanato un’ordinanza per disporre la chiusura fino al termine dei controlli sugli impianti elettrici. La tragedia si è consumata ieri sera intorno alle 23 quando il giovane, originario di Saronno e in vacanza con un amico e i genitori di lui, stava giocando al “Calciometro”, un gioco in cui si calcia un pallone il più forte possibile. Poco prima si era abbattuto un forte acquazzone sulla zona. Secondo una prima ricostruzione, l’acqua sarebbe entrata in contatto con la centralina dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spotorni, quindicenne morto folgorato mentre gioca al Calciometro, la procura sequestra tutta l’area del luna park

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SPOTORNO, tragedia al LUNA PARK: 15enne MUORE FOLGORATO mentre gioca al Tira pugni

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