Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park mentre gioca con un punchingball l' ipotesi del corto circuito

Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera al luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dopo essere stato folgorato mentre giocava con un punchingball. La vittima è stata colpita da una scarica elettrica e le prime ipotesi indicano un possibile corto circuito nell’impianto elettrico dell’area delle attrazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Muore a 15 anni folgorato al luna park. La tragedia si è consumata ieri sera a Spotorno, in provincia di Savona. Il giovane è morto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nell’area delle attrazioni. Ragazzo muore folgorato al luna park L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118 di Savona. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime: trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, è stato sottoposto a oltre due ore di manovre rianimatorie, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Cosa è successo Secondo le prime ricostruzioni, il quindicenne si sarebbe trovato nei pressi di una macchina tirapugni quando sarebbe stato investito da una violenta scarica elettrica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona. La tragedia è avvenuta intorno alle 23 di ieri. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Il sindaco x.com

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