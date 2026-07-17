Il Parlamento ha dedicato una sessione all’attività di spionaggio e sabotaggio proveniente dalla Russia. Sono stati presentati rapporti e testimonianze su operazioni di intelligence sospette all’interno dell’Unione europea. Durante l’incontro, sono stati analizzati casi di infiltrazioni e tentativi di destabilizzazione, con particolare attenzione alle attività di agenti stranieri. La discussione si è concentrata sulla minaccia rappresentata da queste azioni e sulle misure di difesa da adottare.

“Il tema dello spionaggio russo all’interno della cornice europea è il titolo che abbiamo scelto per questo evento. Perché?”. Con questa domanda retorica la deputata di Azione Federica Onori ha aperto la conferenza da lei organizzata che si è tenuta venerdì 17 luglio presso la sala stampa della Camera dei deputati, dedicata appunto alla minaccia dello spionaggio per l’Italia e per l’Europa. Alla domanda segue una risposta, strutturata su due principali motivazioni: la prima è che “quello della sicurezza nazionale è un tema che va affrontato sempre di più come una sicurezza europea” e che “la collaborazione innanzitutto tra Paesi europei,... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Spionaggio e sabotaggi, il Parlamento accende i riflettori sulla minaccia russa

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