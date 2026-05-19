Giornata della Giustizia e della Legalità Graziano accende i riflettori sulla tutela del personale penitenziario e della vita dei detenuti
Durante la Giornata della Giustizia e della Legalità, un rappresentante istituzionale ha affrontato i problemi del sistema penitenziario, concentrandosi sulla tutela del personale e sulla vita dei detenuti. La giornata ha evidenziato le criticità legate alla condizione delle carceri, con particolare attenzione alle difficoltà che affrontano gli operatori e le persone detenute. Sono stati discussi i rischi legati alla salute mentale e le questioni di sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie.
Il sistema penitenziario sta attraversando una crisi profonda che coinvolge la dignità umana, la salute mentale, la tutela del personale penitenziario e la tutela della vita delle persone detenute. Oggi, nella Giornata della Giustizia e della Legalità, è doveroso accendere i riflettori anche su. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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