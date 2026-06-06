Keir Starmer ha annunciato che la pubblicazione del nuovo Defence Investment Plan britannico avverrà prima del vertice Nato previsto per il 7 luglio. La decisione arriva in risposta alle crescenti preoccupazioni per la minaccia russa. La comunicazione della pianificazione militare viene anticipata rispetto alle date precedenti. La pubblicazione del piano è stata confermata come un passo strategico nel rafforzamento delle capacità difensive del Regno Unito.

Keir Starmer ha annunciato che la nuova pubblicazione del Defence Investment Plan britannico precederà il vertice Nato del 7 luglio. Lo ha fatto durante una visita a Stark, azienda di tecnologie per la difesa a Swindon, legando il dossier della produzione industriale e militare a quello della nuova postura di sicurezza del Regno Unito. Il motivo, nelle parol e del primo ministro, è la convergenza tra minaccia, capacità militari e base industriale. Secondo quanto riportato dal Guardian, Starmer ha richiamato la valutazione dell’intelligence del Regno Unito e di altri Paesi Nato secondo cui la Russia potrebbe essere in grado di attaccare l’Alleanza “già nel 2030”. Da qui, ha spiegato, l’urgenza di associare l’aumento della spesa per la difesa a programmi concreti, tecnologie disponibili e produzione nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Starmer accelera sulla difesa britannica davanti alla minaccia russa

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