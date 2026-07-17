Spiagge vuote? La ricetta da Riccione | Beach club e piscine sulla sabbia per richiamare più turisti

A Riccione, spiagge vuote sono state riempite con beach club e piscine sulla sabbia. Le strutture sono state create per attirare più turisti, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di un noto stabilimento balneare. Si tratta di un nuovo modello di spiaggia, pensato per rispondere a un modo di fare vacanza che si è evoluto negli ultimi anni, con l’obiettivo di aumentare l’afflusso di visitatori sulla riviera.

Riccione, 17 luglio 2026 – “Beach club, piscine e innovazione in spiaggia”. Mauro Bianchi del Samsara parla di “un nuovo modello balneare che sappia rispondere a un modo di fare vacanza cambiato profondamente negli anni”. Bianchi, come sta andando questa estate? “Direi in linea con quella precedente, almeno nel nostro caso. Il che significa un infrasettimanale con presenze limitate e buoni weekend. E’ quello che sta accadendo da alcuni anni a questa parte”. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacala-strana-estate-vista-dai-613de9c8 Luci e ombre sulla sabbia, mentre negli hotel le presenze crescono, come se lo spiega? “Ci sono diversi aspetti da considerare, ma serve prima di tutto innovare il prodotto spiaggia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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