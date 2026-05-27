A Merano, la sabbia riscaldata è stata installata per consentire il gioco di beach volley anche in inverno, attirando turisti stranieri. La struttura è stata creata con l’obiettivo di praticare lo sport durante le stagioni fredde. Il progetto è stato ideato da un gruppo di professionisti del settore sportivo e infrastrutturale, che hanno sviluppato la tecnologia per mantenere la sabbia calda nonostante le basse temperature. La realizzazione ha coinvolto diversi investitori e tecnici specializzati.

? Punti chiave Come fa la sabbia riscaldata a permettere il gioco in inverno?. Chi ha ideato questo progetto sportivo portando il beach volley in Alto Adige?. Perché turisti tedeschi e austriaci scelgono questa struttura di Sinigo?. Quali ostacoli burocratici hanno rallentato la realizzazione della BeachArena?.? In Breve Circa 300 utenti settimanali frequentano la struttura di Sinigo.. Il progetto nasce dalla visione del veterano Alessandro Scavizzi.. Flussi turistici costanti arrivano da Germania, Austria e Svizzera.. L'impianto colma il vuoto tecnologico sportivo in Alto Adige.. A Merano, la nuova BeachArena di Sinigo ha completato il suo primo anno di attività portando in campo circa 300 persone ogni settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beach volley a Merano: la sabbia riscaldata attira turisti dall’estero

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