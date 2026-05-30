Il grande beach volley internazionale sbarca sulla sabbia del Fantini Club di Cervia!

Notizia in breve

Sul campo del Fantini Club di Cervia si svolge una tappa del Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2026. Sono state condotte interviste a giocatori e allenatori, con impressioni raccolte subito dopo le partite. La competizione internazionale di beach volley attrae atleti da diversi paesi, con incontri disputati sulla sabbia. Durante l’evento sono state registrate reazioni e commenti immediati sui risultati e le prestazioni.