Il grande beach volley internazionale sbarca sulla sabbia del Fantini Club di Cervia!
Sul campo del Fantini Club di Cervia si svolge una tappa del Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2026. Sono state condotte interviste a giocatori e allenatori, con impressioni raccolte subito dopo le partite. La competizione internazionale di beach volley attrae atleti da diversi paesi, con incontri disputati sulla sabbia. Durante l’evento sono state registrate reazioni e commenti immediati sui risultati e le prestazioni.
Dal Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2026 arrivano interviste esclusive, impressioni a caldo e pareri raccolti direttamente a bordo campo durante uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale. Un weekend di spettacolo che vede protagoniste le migliori coppie emergenti del circuito mondiale nella tappa italiana del Beach Pro Tour. Grande attenzione anche agli azzurri: sono infatti 13 le coppie italiane impegnate nel torneo tra tabellone maschile e femminile, in un evento che rappresenta il primo appuntamento del circuito mondiale disputato sulla sabbia italiana nel 2026. Interviste ai protagonisti, analisi delle partite, emozioni dal campo centrale e il racconto dell’atmosfera che si respira al Fantini Club, location storica del beach volley italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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