In seguito a una spedizione punitiva nei confronti di manifesti dedicati a un ex partigiano, quattro militanti di estrema destra sono stati denunciati dalle forze dell'ordine. L'indagine condotta dai carabinieri si è risolta in meno di un giorno, portando alla identificazione e alla denuncia degli autori dell'atto. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e immagini utili per ricostruire quanto accaduto.

L'indagine-lampo dei carabinieri si è conclusa nel giro di 24 ore. Gli investigatori della Compagnia Monforte hanno identificato e denunciato per lesioni e percosse quattro dei cinque presunti autori della spedizione punitiva andata in scena nella tarda serata del 28 aprile contro un trentatreenne italiano in via Aselli angolo Amadeo. Sono tutti italiani, di età compresa tra 35 e 37 anni, militanti di estrema destra con precedenti specifici. La prima aggressione. Stando a quanto ricostruito, i quattro, c on un altro uomo ancora da identificare hanno incrociato in via Aselli il trentatreenne che abita nella zona e che stava staccando i manifesti per la commemorazione di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spedizione punitiva per i manifesti di Ramelli strappati: denunciati 4 militanti di estrema destra

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