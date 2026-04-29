A Falconara, un gruppo di cittadini nigeriani ha aggredito tre persone, tra cui un uomo di 44 anni, un ragazzo di 14 e un parente di 29. Secondo le testimonianze, le vittime sono state colpite alla testa e sul corpo durante un episodio di violenza avvenuto in modo improvviso. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che potrebbe essere una spedizione punitiva.

FALCONARA – Prima la lite in discoteca, poi la spedizione punitiva a casa di una famiglia per vendicare il loro amico buttafuori che sarebbe stato insultato e aggredito. Armati di randelli e chiavi per smontare pneumatici, si sarebbero presentati a bordo di tre auto e, dopo aver fatto irruzione nell’abitazione al grido «il nostro amico non si tocca», avrebbero picchiato padre, figlio e un loro parente, mandandoli all’ospedale. Quindi, la fuga e le denunce sporte dalla famiglia rom, residente a Falconara. Di tutti gli aggressori d’origine nigeriana – cinque o sei, a detta delle parti offese – soltanto due sono stati individuati nella caserma...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Falconara, spedizione punitiva: Rom picchiati da nigeriani

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Si parla di: Falconara, spedizione punitiva a casa dei rom: padre e figlio picchiati dai nigeriani; Raid punitivo a casa dei rom, picchiati con ferri e pugni: pochi giorni prima avrebbero aggredito un buttafuori.

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