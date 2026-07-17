Spari in strada a Valle Aurelia 53enne ferito da un proiettile | è caccia all'uomo

Un uomo di 53 anni è stato colpito a un piede da un proiettile in via di Valle Aurelia e si trova in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La polizia sta cercando il sospettato che ha sparato durante un episodio ancora da chiarire. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Gli accertamenti sono ancora in corso per identificare l’autore dei colpi.

Un 53enne è ricoverato in ospedale ma non rischia di morire, ferito a un piede da un proiettile. I carabinieri cercano il responsabile, che gli ha sparato in via di Valle Aurelia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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