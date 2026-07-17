Spari in strada a Valle Aurelia 53enne ferito da un proiettile | è caccia all'uomo

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 53 anni è stato colpito a un piede da un proiettile in via di Valle Aurelia e si trova in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La polizia sta cercando il sospettato che ha sparato durante un episodio ancora da chiarire. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Gli accertamenti sono ancora in corso per identificare l’autore dei colpi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un 53enne è ricoverato in ospedale ma non rischia di morire, ferito a un piede da un proiettile. I carabinieri cercano il responsabile, che gli ha sparato in via di Valle Aurelia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma: spari in strada a Valle Aurelia, ferito 53enne, indagini in corsoNella notte a Roma, in via di Valle Aurelia, si sono verificati degli spari che hanno ferito un uomo di 53 anni.

Valle Aurelia, agguato sotto casa: 53enne ferito da una revolverata a un piedeNella zona di Valle Aurelia, un uomo di 53 anni è stato colpito a un piede da un colpo di pistola mentre si trovava sotto casa.

Temi più discussi: Mi ha chiamato sporco neg** e ha sparato, parla il ferito di Trastevere. Si cerca ancora la pistola; Trastevere, fa la pipì in strada e dopo il rimprovero spara al sommelier di un locale: arrestato; Riprende uomo che urina in strada a Trastevere e scatta lite con spari, 26enne ferito; Roma spari sulla movida: il rimprovero del sommerlier e il giallo del pusher armato a piazza Trilussa.

valle aurelia spari in strada aRoma: spari in strada a Valle Aurelia, ferito 53enne, indagini in corsoSpari in via di Valle Aurelia a Roma: un uomo di 53 anni ferito al piede. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. romadailynews.it

valle aurelia spari in strada aSpari in strada a Valle Aurelia, 53enne ferito da un proiettile: è caccia all’uomoI carabinieri indagano sugli spari che nella notte tra giovedì 16 e venerd' 17 luglio sono stati esplosi in via di Valle Aurelia a Roma. C'è un ferito: si tratta di un uomo di cinquantatré anni. Da qu ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web