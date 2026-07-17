Nella notte a Roma, in via di Valle Aurelia, si sono verificati degli spari che hanno ferito un uomo di 53 anni. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata colpita al piede da un proiettile. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali responsabilità o sui motivi dell’incidente. La zona è stata oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine.

Spari in strada si sono verificati ieri intorno alla mezzanotte in via di Valle Aurelia, a Roma. La vittima dell’incidente, un uomo di 53 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito al piede da un proiettile. Il personale del 118 è intervenuto prontamente per soccorrere il malcapitato, trasportandolo d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico “Gemelli”. Attualmente, l’uomo è ricoverato e non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e identificare i responsabili sono attualmente in corso. I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo, insieme al Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro, stanno conducendo le operazioni investigative. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: spari in strada a Valle Aurelia, ferito 53enne, indagini in corso

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