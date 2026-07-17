I carabinieri hanno trovato in una fioriera la pistola usata per ferire un sommelier 26enne a Trastevere. La sparatoria è avvenuta dopo che il giovane aveva chiesto a un pregiudicato di non urinare sui muri del quartiere. L’uomo, identificato come Giampiero Gianbartolomei, ha sparato al sommelier, che è stato colpito. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La pistola è stata recuperata nelle vicinanze del luogo dell’aggressione.

È stata ritrovata dai carabinieri la pistola utilizzata dal pregiudicato Giampiero Gianbartolomei contro Pape Singane Mbodj, 26enne sommelier a Trastevere, «reo» solo di aver invitato l’uomo di non urinare sui muri del quartiere. L’arma, una semiautomatica, con matricola abrasa e colpo in canna, era nascosta in una fioriera in Vicolo del Cipresso. I militari del Nucleo Subacquei ieri l’avevano cercata per ore, invano, anche nel Tevere nel tratto tra Ponte Sisto e Ponte Garibaldi, vicino a piazza Sonnino dove il 33enne era stato arrestato per tentato omicidio. Ma prima, nonostante fosse ubriaco, si era disfatto della pistola con cui girava tra le vie della movida, area che eppure non risulta tra le sue zone di spaccio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Spari a Trastevere: ritrovata in una fioriera la pistola usata per ferire il sommelier 26enne

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