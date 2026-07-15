Nella notte a Trastevere, un uomo che urinava in strada ha scatenato una lite con un altro individuo. La discussione è degenerata con due colpi di pistola esplosi, ferendo un ragazzo di 26 anni. La scena si è svolta nel centro della movida romana, causando momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Momenti di paura nella notte nel cuore della movida romana. Una banale discussione per il rispetto del decoro urbano è degenerata in una sparatoria, lasciando ferito un giovane di 26 anni. L’episodio è avvenuto poco prima delle 3 di notte in Vicolo del Cinque, a Trastevere, una delle zone più frequentate della vita notturna della Capitale. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, tutto sarebbe iniziato quando un 26enne di origine senegalese, impiegato regolarmente in un locale della zona, avrebbe richiamato un 33enne romano sorpreso a urinare in strada. Il rimprovero avrebbe provocato l’immediata reazione dell’uomo e, nel giro di pochi istanti, la discussione sarebbe sfociata in una violenta colluttazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trastevere, richiama un uomo che urina in strada: scoppia una lite e partono due colpi di pistola, ferito un 26enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lite in un appartamento, 26enne ferito a colpi di bastone e preso a morsiNella mattina di oggi, sanitari e carabinieri sono intervenuti in un appartamento di piazza Ugo Bassi a causa di una lite tra due persone.

San Giovanni Rotondo, uomo ferito da colpi di pistolaUn uomo di 50 anni è stato colpito all’addome da un colpo di pistola ieri sera a San Giovanni Rotondo, mentre si trovava all’esterno di un’abitazione.