Nella notte in vicolo del Cinque a Trastevere, si sono verificati colpi d’arma da fuoco durante una lite tra un uomo di 33 anni con precedenti e un ragazzo di 26 anni senegalese che lavora in un locale della zona. Il 26enne è stato ferito e trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine hanno rintracciato il responsabile, che è stato fermato poco dopo l’incidente. La polizia sta indagando sulle cause del confronto e sui motivi dello sparo.

Colpi d'arma da fuoco nella notte in vicolo del Cinque a Trastevere, al centro di Roma, durante una lite tra un 33enne romano e con precedenti e un ragazzo di 26 anni senegalese, che lavora regolarmente in un locale della zona. Il giovane avrebbe rimproverato il pregiudicato perché stava urinando in strada. La discussione è degenerata in una colluttazione e poi l'uomo avrebbe esploso due colpi, il primo in aria e il secondo, partito mentre i due si trovavano a terra, che ha ferito il ventiseienne al braccio. La vittima, soccorsa e trasportata all'ospedale San Camillo in codice giallo, non è grave. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Trastevere, lite con spari in vicolo del Cinque: ferito 26enne, rintracciato il responsabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trastevere, richiama un uomo che urina in strada: scoppia una lite e partono due colpi di pistola, ferito un 26enneNella notte a Trastevere, un uomo che urinava in strada ha scatenato una lite con un altro individuo.

Lite in un appartamento, 26enne ferito a colpi di bastone e preso a morsiNella mattina di oggi, sanitari e carabinieri sono intervenuti in un appartamento di piazza Ugo Bassi a causa di una lite tra due persone.

Temi più discussi: Roma, lite con spari in strada a Trastevere: ferito un 26enne; Alzheimer, dal Vaticano l’appello a non lasciare soli pazienti e caregiver; Bozzali (Sindem): Diagnosi precoce è essenziale nell’Alzheimer; Banche, Patuelli: Incertezze geopolitiche scoraggiano investimenti e domande prestiti.

Lite con spari in strada a Trastevere, ferito 26enne. Colpito a un braccio, rintracciato il responsabile. Discussione perché lo aveva ripreso #ANSA x.com

Roma, lite con spari in strada a Trastevere: ferito un 26enne(Adnkronos) - Una lite in strada tra un 33enne romano e un 26enne senegalese è finita con due colpi di pistola esplosi e il più giovane a terra, ferito a un braccio. E' successo intorno alle 3 della n ... msn.com

Lite con spari in strada a Trastevere, ferito 26enneColpi d'arma da fuoco nella notte in strada a Trastevere, al centro di Roma, durante una lite tra un uomo di 33 anni romano e un ragazzo di 26 anni senegalese. E' accaduto in vicolo del Cinque. (ANSA) ... ansa.it