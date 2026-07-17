L’allenatore della Juventus ha affermato che la squadra sta lavorando intensamente sul mercato, ma lo scudetto rimane lontano. Durante la conferenza stampa di inizio stagione, ha anche parlato di possibili opportunità di mercato, tra cui la possibilità di portare in squadra Vlahovic. Nelle ultime ore, la Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di Celik a parametro zero, dopo averlo scelto al posto di altri candidati.

Le dichiarazioni tra campo e mercato dell’allenatore bianconero nella conferenza stampa di inizio stagione La Juventus ha chiuso a sorpresa nelle scorse ore l’ingaggio di Celik, soffiato alla Roma e sbarcato sotto la Mole a parametro zero. Per i bianconeri si tratta del secondo colpo della finestra estiva dopo l’arrivo del baby Ekhator. Luciano Spalletti in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it La dirigenza della Continassa continua a lavorare sul mercato per rinforzare adeguatamente la rosa di Luciano Spalletti, che intanto dalla sala stampa dell’Allianz Stadium ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di inizio stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti scuote la Juve: “Lavoro profondo sul mercato, scudetto distante”. Porte aperte per Vlahovic

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