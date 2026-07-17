Juventus Spalletti | Serve un lavoro profondo sul mercato | LIVE

L'allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra necessita di un intervento sostanziale sul mercato per migliorare la rosa. Nel corso della conferenza stampa di inizio stagione, è stato annunciato l’ingaggio di Celik, arrivato a parametro zero e scelto dalla società nonostante fosse stato anche cercato dalla Roma.

Le dichiarazioni tra campo e mercato dell’allenatore bianconero nella conferenza stampa di inizio stagione La Juventus ha chiuso a sorpresa nelle scorse ore l’ingaggio di Celik, soffiato alla Roma e sbarcato sotto la Mole a parametro zero. Per i bianconeri si tratta del secondo colpo della finestra estiva dopo l’arrivo del baby Ekhator. Luciano Spalletti in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it La dirigenza della Continassa continua a lavorare sul mercato per rinforzare adeguatamente la rosa di Luciano Spalletti, che intanto dalla sala stampa dell’Allianz Stadium risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di inizio stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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PARMA-JUVE, SPALLETTI in conferenza stampa: Adesso inizierà un periodo intenso, sul mercato...

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