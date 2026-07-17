Juventus Spalletti | Serve un lavoro profondo sul mercato Su Vlahovic… | LIVE

L’allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra ha bisogno di un intervento significativo sul mercato. Ha menzionato specificamente il giocatore Vlahovic, senza fornire dettagli sui piani futuri. Nel frattempo, la Juventus ha annunciato l’ingaggio di Celik, arrivato a parametro zero, dopo aver superato la concorrenza della Roma. La conferenza stampa di inizio stagione ha coperto sia aspetti tecnici che di mercato.

Le dichiarazioni tra campo e mercato dell’allenatore bianconero nella conferenza stampa di inizio stagione La Juventus ha chiuso a sorpresa nelle scorse ore l’ingaggio di Celik, soffiato alla Roma e sbarcato sotto la Mole a parametro zero. Per i bianconeri si tratta del secondo colpo della finestra estiva dopo l’arrivo del baby Ekhator. Luciano Spalletti in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it La dirigenza della Continassa continua a lavorare sul mercato per rinforzare adeguatamente la rosa di Luciano Spalletti, che intanto dalla sala stampa dell’Allianz Stadium risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di inizio stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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PARMA-JUVE, SPALLETTI in conferenza stampa: Adesso inizierà un periodo intenso, sul mercato...

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Juventus, Spalletti: “Serve un lavoro profondo sul mercato” | LIVEL'allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra necessita di un intervento sostanziale sul mercato per migliorare la rosa.

Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo»L'allenatore ha dichiarato di aver tentato un contatto con un attaccante, senza specificare se ci siano state risposte positive o negative.

Temi più discussi: Spalletti in raduno con una Juve fantasma: 30 giocatori sotto contratto, zero veri colpi; Juve, Spalletti a cena fuori a San Salvario aspetta notizie di mercato ma Carnevali lo gela; Non vende, non compra, Spalletti allena al buio: Juve, non sono ammesse ambizioni al ribasso; Ekhator-Juve, la telefonata che ha convinto Spalletti e il colpo mercato che racconta ciò che sarà.

Lorenzo Pellegrini è stato contattato dalla Juventus di Spalletti e Massara per sondare la sua disponibilità a un trasferimento in bianconero. Il centrocampista della Roma ha però rifiutato il corteggiamento, rispettoso del suo vissuto nella Capitale e ben consap x.com

Calcio: Spalletti, 'Juve consapevole di cosa non è riuscita a fare'(ANSA) - TORINO, 17 LUG - I primi giorni si sono sviluppati secondo un copione organizzato: ho ritrovato una squadra consapevole di ciò che non è riuscita a fare nello scorso campionato e anche consa ... corrieredellosport.it

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