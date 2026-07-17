Alla vigilia della prima amichevole stagionale, l'allenatore della Juventus ha detto che lo scudetto è troppo lontano per quest’anno. Ha anche confermato che la porta per un possibile acquisto di un attaccante è aperta, ma ha aggiunto che non ci sono ancora trattative in corso. La conferenza stampa si è concentrata sulle strategie di mercato e sugli obiettivi, senza approfondire dettagli specifici.

Alla vigilia della prima amichevole estiva della Juventus contro il Basilea, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro. Prima di iniziare, il pensiero di Spalletti va al ct della Nazionale U21 Silvio Baldini, che ha da poco perso la figlia Valentina., Come sono andati questi primi giorni di lavoro?, "Ho trovato una squadra consapevole di non aver raggiunto gli obiettivi dello scorso anno, ma fiduciosa di poterli raggiungere in futuro. Abbiamo avuto alti e bassi, ma possiamo lavorare sui nostri difetti". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spalletti: "Scudetto? Troppo distanti. Per Vlahovic la porta è aperta, ma..."

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