Alla vigilia della prima amichevole estiva, l’allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra punta a lottare per i primi quattro posti in classifica, ma ha anche affermato che il scudetto è troppo distante al momento. Ha parlato di obiettivi futuri e di questioni legate al mercato, senza specificare dettagli.

Alla vigilia della prima amichevole estiva della Juventus contro il Basilea, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro., Come sono andati questi primi giorni di lavoro?, "Ho trovato una squadra consapevole di non aver raggiunto gli obiettivi dello scorso anno, ma fiduciosi di poterli raggiungere in futuro. Abbiamo avuto alti e bassi, ma possiamo lavorare sui nostri difetti"., Come ha vissuto questi giorni, visti anche i numerosi cambi in società?, "Io penso solo al mio lavoro. Ho vissuto queste settimane con malessere per ciò che non abbiamo ottenuto, ho pensato solo a organizzare la preparazione per fare un percorso migliore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spalletti presenta la nuova Juve: "Vogliamo competere per i primi 4 posti. Scudetto? Siamo troppo distanti"

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