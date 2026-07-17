Spalletti | Scudetto? Siamo troppo distanti Celik è un guerriero un bene averlo con noi

L'allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra è troppo distante dalla conquista dello scudetto. Ha inoltre elogiato il giocatore Celik definendolo un guerriero e un valore aggiunto per la rosa. Queste affermazioni sono state fatte alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea. Spalletti ha affrontato anche temi legati al mercato e agli obiettivi futuri della squadra durante la conferenza stampa.

Alla vigilia della prima amichevole estiva della Juventus contro il Basilea, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro., Come sono andati questi primi giorni di lavoro?, "Ho trovato una squadra consapevole di non aver raggiunto gli obiettivi dello scorso anno, ma fiduciosa di poterli raggiungere in futuro. Abbiamo avuto alti e bassi, ma possiamo lavorare sui nostri difetti"., Come ha vissuto questi giorni, visti anche i numerosi cambi in società?, "Io penso solo al mio lavoro. Ho vissuto queste settimane con malessere per ciò che non abbiamo ottenuto, ho pensato solo a organizzare la preparazione per fare un percorso migliore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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