Un rapporto tossico può manifestarsi anche senza violenza o manipolazione palese. Spesso si tratta di situazioni in cui ci si sente distanti da sé stesse, senza una ragione evidente. La presenza di tensioni, incomprensioni continue e sensazioni di insoddisfazione sono segnali che qualcosa non funziona. Non sempre queste dinamiche sono evidenti, ma possono influire sulla serenità quotidiana. Riconoscere i segnali di una relazione nociva permette di affrontare la situazione prima che si aggravi.

C ome riconoscere le relazioni tossiche (e vivere più serene). Non sempre un rapporto del genere arriva nella nostra vita sotto forma di violenza, manipolazione evidente o abuso manifesto. A volte indossa abiti molto più discreti. Può chiamarsi amore, amicizia, fedeltà, senso del dovere. Può persino apparire come una forma di protezione. Eppure, se impariamo ad ascoltare il corpo, qualcosa comincia a parlarci. Leggi anche › No contact dopo una relazione tossica: perché aiuta davvero a guarire Leggi anche › Dipendenze affettive. Perché è così difficile uscire da una relazione tossica? Come riconoscere le relazioni tossiche. La mente può giustificare quasi tutto, può raccontarci che dobbiamo avere pazienza, che l’altro sta attraversando un momento difficile, che siamo noi a pretendere troppo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un partner del genere deve portare a domandarci perché siamo distanti da noi stesse

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La familia más pobre del pueblo recoge a una niña… y su suerte cambia por completo

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