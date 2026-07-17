Conferenza stampa Spalletti LIVE | il tecnico bianconero presenta la nuova stagione della Juve

Il tecnico della Juventus ha annunciato ufficialmente l’inizio della stagione 2026-2027 durante una conferenza stampa all’Allianz Stadium. Ha presentato le principali linee guida e i punti salienti del nuovo campionato, senza entrare in dettagli specifici sui giocatori o sui risultati attesi. La presentazione si è concentrata sulla strategia complessiva della squadra e sui programmi di preparazione per la stagione in corso.

Conferenza stampa Spalletti: il tecnico bianconero ha presentato la prossima stagione dei bianconeri. Le sue parole. (inviato all’Allianz Stadium) – La stagione della Juventus 202627 è ufficialmente cominciata e Luciano Spalletti è pronto a presentarla in conferenza stampa. Alla vigilia della prima amichevole stagione con il Basilea, il tecnico bianconero incontra i media alle 15.00 all’Allianz Stadium. segue LIVE le sue parole. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL PENSIERO PER BALDINI – «Mando un pensiero a Silvio Baldini per la scomparsa della cara figlia Valentina. Un abbraccio grande da me, la mia famiglia e da tutta la Juventus». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Conferenza stampa Spalletti | Juventus Como

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